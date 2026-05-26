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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Alcalde imputado por multimillonario fraude en compra de terrenos alega "historia mal contada"

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía pidió la prisión preventiva contra Juan Galdames (ind-Chile Vamos), máxima autoridad de Rinconada.

Fue formalizado por adquisiciones que presuntamente esquivaron los canales regulares para beneficiar a particulares, incluido un conocido empresario de la zona.

Alcalde imputado por multimillonario fraude en compra de terrenos alega
 munirinconada.cl

La defensa rechazó las acusaciones de malversación y falsificación, argumentando que, "cronológicamente, los presupuestos del fiscal están equivocados".

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Este martes se inició en el Juzgado de Garantía de Los Andes (Región de Valparaíso) la audiencia de formalización de cargos contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames (independiente-Chile Vamos), junto al director jurídico y al encargado de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de la misma comuna.

La Fiscalía los investiga por presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos desde el año 2022, las cuales -de acuerdo con el ente persecutor- generaron un perjuicio fiscal cercano a los 1.000 millones de pesos debido a sobreprecios.

Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los funcionarios eludieron los canales administrativos regulares para favorecer a particulares, entre ellos el fallecido empresario Fernando Porcile, muy conocido en la zona.

Las indagatorias apuntan a que los acuerdos "se hacen a través de un trato directo, sin licitaciones previas, con un acuerdo realizado sin cumplir la Ley de Lobby por parte del alcalde con un particular", explicó Jorge Alfaro, fiscal de Los Andes.

"Se negocian los precios antes de ser expuesto esto al Concejo Municipal. Esto además es revisado por parte de Contraloría Regional, que además emite un informe que es bastante categórico en términos de que hay situaciones irregulares, denunciando además, a su vez, los hechos al Ministerio Público", detalló el persecutor.

Defensa: "Los presupuestos del fiscal están equivocados"

La defensa del jefe comunal, encabezada por el abogado José Villagrán, desestimó las acusaciones de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

"Cronológicamente, los presupuestos del fiscal están equivocados y, desde ese punto de vista, sustentar una prisión preventiva sobre la base de una historia mal contada ya creo que nos da fortaleza como defensa", aseguró el jurista.

El proceso cuenta con la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y surge tras denuncias previas de concejales de la comuna.

Debido a la complejidad de los antecedentes, la audiencia de formalización se extenderá hasta el viernes, día en que el tribunal determinará si acepta la solicitud de prisión preventiva para Galdames, quien también es investigado por el delito de negociación incompatible.

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