Alcalde de Río Bueno va preso por cohecho reiterado y lavado de activos

El Juzgado de Garantía de Río Bueno dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al alcalde Luis Roberto Reyes Álvarez (exmilitante de la UDI), quien fue formalizado como autor de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos, perpetrados entre los años 2017 y 2022.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia, en periodos en que se desempeñó como jefe comunal (2008-2021) y concejal (2021-2024), Reyes solicitó y recibió beneficios económicos de proveedores y contratistas de la municipalidad, a cambio de favorecerlos en procesos de licitación, facilitar el pago de obras y dejar sin efecto multas.

Estos favores se concretaron "mediante la incorporación de requisitos restrictivos en las bases de licitación, criterios de evaluación desproporcionados o indeterminados, la agilización de estados de pago, la falta de fiscalización exhaustiva de las obras y la condonación improcedente de multas aplicadas a las empresas que carecían de los fundamentos técnicos o jurídicos necesarios", detalló.

Arreglos con constructoras

Según la Fiscalía, entre 2017 y 2022, Reyes Álvarez solicitó y aceptó pagos de Héctor Meza Hermosilla, coimputado en la investigación y representante de dos empresas del rubro de la construcción, a cambio de favorecerlas en las contrataciones municipales.

Entre 2016 y 2021, las sociedades relacionadas con Meza se adjudicaron numerosos proyectos de construcción en la comuna, perteneciente a la Provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos: obras en establecimientos educacionales, refugios peatonales y la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero, entre otros.

En este periodo se dejaron sin efecto cuatro multas por un total de 18 millones de pesos en perjuicio fiscal, y se transfirieron 27 millones 860 mil pesos directamente a las cuentas corrientes personales del alcalde y de su pareja, Gladys Roxana Mancilla Albornoz, por parte -entre otros- de Elizabeth Lorena Rosas Beroiza, secretaria de la empresa de Meza Hermosilla.

Ambas mujeres, Mancilla y Rosas, están coimputadas en la causa.

Soborno para la Semana Río Buenina 2020

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, Luis Reyes Álvarez solicitó o aceptó recibir tres millones de pesos de Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez, también coimputado, representante de Maluenda Producciones Limitada.

A cambio, la favoreció en la licitación del servicio de producción, amplificación e iluminación del evento Semana Río Buenina 2020, cuyo monto de licitación fue de 85 millones de pesos.

Dos días después de la adjudicación, Manuel Producciones transfirió tres millones a la cuenta personal de Reyes Álvarez, quien ese mismo día aprobó el contrato del servicio.

Pagos de otra constructora

Entre 2018 y 2021, Luis Reyes Álvarez solicitó y recibió 5,5 millones de pesos a cambio de facilitar la tramitación y el pago de obras adjudicadas la Constructora San Ignacio por parte de uno de sus socios, Juan Carlos Reyes Padilla.

Lavado de activos

La Fiscalía cifra en al menos 36 millones 360 mil pesos los beneficios económicos que logró Reyes gracias a sus tratos corruptos.

Para incorporarlos al sistema financiero y utilizarlos en operaciones personales, entre 2017 y 2022 los imputados Meza Hermosilla, Rosas Beroiza, además de Alejandro Andrés Rosas Cárcamo, funcionario municipal e imputado también en la causa, realizaron transferencias entre cuentas, depósitos en efectivo y cheques a las cuentas de Reyes Álvarez y su pareja.

Cautelares de los coimputados

Al cabo de la formalización quedó preso, al igual que el alcalde, el empresario Héctor Orlando Meza Hermosilla (imputado por soborno y lavado de activos).

"Estamos muy conformes con la resolución del tribunal, pues se acogieron nuestras peticiones en todo sentido. Nosotros habíamos solicitado prisión preventiva por estimar que la libertad de ambos imputados era un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, en el caso específico de Luis Reyes, (su no encarcelamiento implicaba que) se podían obstaculizar diligencias de la investigación", señaló, tras la audiencia, la fiscal María Consuelo Oliva.

"La defensa (del alcalde) había solicitado medidas cautelares de menor intensidad: arresto domiciliario en su casa, pero nosotros mantuvimos nuestra solicitud de prisión preventivapor estimar que había antecedentes calificados y que era una medida proporcional a la gravedad de los hechos", indicó la persecutora.

"También estamos conformes porque el tribunal dio por acreditados, en esta etapa, antecedentes que justifican la existencia del delito de lavado de activos, y las presunciones fundadas de participación (de todos los acusados)", añadió.

Con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse con los demás coimputados quedaron Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez (imputado por soborno); Gladys Roxana Mancilla Albornoz, Elizabeth Lorena Rosas Beroiza, y Alejandro Andrés Rosas Cárcamo (por lavado de activos).

Juan Carlos Reyes Padilla no pudo ser formalizado pues presentó una licencia médica.

El tribunal fijó en 100 días el plazo de investigación en la causa.