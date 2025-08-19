Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Caso lencería: Polizzi, Polanco y Godoy fueron formalizados por delitos tributarios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Impuestos Internos los querelló por mal uso de instrumentos en la rendición de gastos de la Fundación En Ti.

 ATON (Archivo)

Quedaron sin medidas cautelares adicionales a las ya vigentes.
La principal imputada en la arista lencería del caso convenios, Camila Polizzi, junto a su expareja Sebastián Polanco y exsocio Matías Godoy fueron formalizados este martes por delitos tributarios a propósito de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El órgano querelló a Polizzi, Polanco y Godoy por uso malicioso y/o fraudulento de instrumentos tributarios en el marco de la rendición de gastos de los dineros aprobados por el Gobierno Regional del Biobío para la Fundación En Ti.

En la audiencia no se les impusieron nuevas medidas cautelares, pues ya tienen a propósito de una arista que investiga fraude al fisco y otros delitos.

El grupo ya había sido formalizado anteriormente por estos hechos, pero recurrió de nulidad ante la Corte Suprema, que ordenó que la arista tributaria se viera de manera paralela.

"Nosotros solicitamos un plazo para pedir diligencia y poder esclarecer estos hechos, así que estoy tranquila al respecto", dijo Camila Polizzi tras la audiencia.

"Para hacerlo en términos más simples, la omisión dolosa es el no pago de IVA de esta empresa en el año 2024, pero es una empresa en la que yo nunca he tenido participación y, por lo tanto, yo no podía pagar ese IVA", se defendió la excandidata a alcaldesa.

