Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja Femenina enfrenta una crucial visita a Colombia por la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

La Roja Femenina enfrenta una crucial visita a Colombia por la Liga de Naciones
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras una derrota en la jornada anterior, La Roja femenina visita a Colombia por la sexta fecha de la Liga de Naciones Conmebol, en busca de puntos cruciales por la carrera rumbo al Mundial de Brasil 2027.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Colombia 1-0 Chile, Entretiempo. Estadio Olímpico "Pascual Guerrero"

1-0: 13' Linda Caicedo (COL)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada