La Roja Femenina enfrenta una crucial visita a Colombia por la Liga de Naciones

Tras una derrota en la jornada anterior, La Roja femenina visita a Colombia por la sexta fecha de la Liga de Naciones Conmebol, en busca de puntos cruciales por la carrera rumbo al Mundial de Brasil 2027.

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Colombia 1-0 Chile, Entretiempo. Estadio Olímpico "Pascual Guerrero"

1-0: 13' Linda Caicedo (COL)