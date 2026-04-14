Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
La Roja Femenina enfrenta una crucial visita a Colombia por la Liga de Naciones
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Tras una derrota en la jornada anterior, La Roja femenina visita a Colombia por la sexta fecha de la Liga de Naciones Conmebol, en busca de puntos cruciales por la carrera rumbo al Mundial de Brasil 2027.
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1-0: 13' Linda Caicedo (COL)