Chile Transparente: Los cargos por corrupción contra Héctor Espinosa nos dicen que hemos aprendido poco

Tras la querella del Consejo de Defensa del Estado contra el ex líder de la PDI Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, reflexionó que "hemos aprendido poco" de causas similares abiertas en los últimos años.

El abogado valoró en El Diario de Cooperativa que el CDE se haya hecho parte de "un caso tan bullado", pues "le da mayor fuerza a esta acción del Ministerio Público, y es muy importante que se esclarezca la verdad judicial, y si acá existen los delitos que se imputan".

Respecto al periodo en que se habrían cometido los ilícitos, planteó que "el ex comandante en jefe del Ejército (Juan Miguel Fuente-Alba) es una persona que sirvió en ese cargo entre 2010 y 2014, y ahora estamos hablando de Héctor Espinosa, una persona que sirvió en los últimos cuatro o cinco años, entonces uno hubiese pensado que estos delitos no se podrían volver a cometer".

En ese sentido, Precht reflexionó que esta causa "nos dice que hemos aprendido poco lamentablemente, y que tenemos que seguir luchando todos los días para que estos actos no vuelvan a cometerse, y si se cometen, que no haya impunidad, como sí ocurrió en otros".

"Claramente en los entes jerárquicos con disciplinas férreas, como son los entes armados, existe un problema histórico (...) y parece que estos niveles de discrecionalidad, más allá de los anuncios de modernizaciones, reformas o como quieran llamarles, siguen estando presentes, porque este hecho es muy nuevo", apuntó.

Por lo tanto, sostuvo que "en el ámbito de la discusión constituyente, tenemos que fortalecer a nuestra Fiscalía y crear un ente de coordinación anticorrupción que efectivamente haga que todos estos esfuerzos sean cada vez más fuertes y efectivos, y lo más importante, que se termine la sensación y realidad de impunidad en estos casos".

ASIGNACIONES A CONSTITUYENTES: "TODO GASTO DEBE RENDIRSE"

En cuanto a la discusión por el incremento de las asignaciones de convencionales, Precht remarcó que esto no implica "un aumento presupuestario mayor; si lo hay, es marginal", al tiempo que consideró una "decisión acertada" que el Consejo de Asignaciones se haya conformado "de manera externa con entes que no tienen ningún tipo de relación y ni siquiera son nombrados por la Convención (...) Va a haber mayores niveles de transparencia".

Dicho esto, "en el detalle tenemos algún tipo de diferencia", partiendo porque "creemos que todos los gastos deben rendirse: hay algunos que se señalaron que no iban a tener rendición, y aunque sea un peso, eso no nos parece".

"Segundo, compartimos con algunos convencionales que van a hacer algunas indicaciones para disminuir viáticos, que podría ser algo excesivo; y tercero, que es muy importante, que no se vaya a cometer el error -que en algunos casos también fue delito- de contratar a personas que no hacen su trabajo, no entregan los informes y finalmente no son una colaboración", exhortó.