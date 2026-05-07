Defensas de Lavín León y su exasesor se enfrentan en cuarta jornada de formalización

En la cuarta jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, las estrategias de defensa evidenciaron este jueves un fuerte choque de versiones respecto a la responsabilidad en los delitos imputados: fraude al fisco y tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú.

Mientras la defensa de Lavín León desestimó su conocimiento sobre boletas ideológicamente falsas, responsabilizando directamente a Domínguez, el abogado de este último, Pablo Araya, argumentó que su representado tenía un "poder nulo" y actuaba bajo dependencia jerárquica como "brazo armado" del otrora militante de la UDI.

"El Ministerio Público, al describir fácticamente el delito de tráfico de influencias, ellos mismos reconocen que el poder de mi representado era nulo, siendo, en opinión de ellos, el brazo armado del señor Joaquín Lavín. Se reconoce que la supuesta facultad de injerencia que supuestamente tiene mi representado provendría de la calidad de diputado del señor Lavín y que además es cónyuge de la máxima autoridad", dijo el jurista.

"Mi representado no era diputado ni era cónyuge de la señora (Cathy) Barriga. Por lo tanto, ¿tiene alguna injerencia, su señoría? Claramente su injerencia, en opinión del Ministerio Público, es totalmente derivada", agregó.

Tesis de la Fiscalía

Por su parte, la fiscal Constanza Encina refutó la tesis de la subordinación y calificó a Domínguez como un "facilitador" esencial y copartícipe de los hechos.

"Si bien no se discute que el artífice como autor directo es el señor Lavín, es indiscutible y no se puede intentar mutar el rol relevante que tiene Domínguez en los hechos, y que en realidad no constituye un mero mandatario ni un mero testaferro como se ha pretendido relevar, sino que, más bien, estamos hablando de un copartícipe que cumple como un facilitador de los medios para la comisión de los hechos", expuso la persecutora.

La jornada también estuvo marcada por la presencia de la ex alcaldesa Cathy Barriga en el Centro de Justicia.

Se espera que, tras las réplicas del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de Maipú, el tribunal resuelva mañana, viernes, si ambos imputados ingresarán a prisión preventiva.