Democracia Viva: Nuevos chats salpican al equipo de Maya Fernández

La trama Democracia Viva sigue generando polémica y revelaciones. Según se conoció este miércoles, 14 días antes de que el medio Timeline de Antofagasta publicara el reportaje sobre el caso, el líder de la fundación, Daniel Andrade, le envió un mensaje a la diputada Catalina Pérez (Frente Amplio), su entonces pareja, que sugiere que el equipo de la ministra de Defensa, Maya Fernández, estaba al tanto del escándalo.

Según publicó hoy La Segunda, Andrade, que era asesor de la Subsecretaría de Defensa, le escribió a Pérez diciéndole que "les llegó desde el Cuarto Piso el tema del Minvu Antofagasta, no me extrañaría que apareciera públicamente".

La diputada le preguntó qué era "el Cuarto Piso", y él respondió: "Ministra".

"Importante que aclares con el Mindef (Ministerio de Defensa) que no es nada irregular", retrucó Pérez.

El fundador de Democracia Viva también le copió a la parlamentaria una conversación que había tenido con Genaro Cuadros, otro asesor de la Subsecretaría de Defensa, en la que hablaban sobre el tema.

De acuerdo con el vespertino, el chat entre Andrade y Cuadros refleja que el primero había hablado con Cecilia Valdés, la jefa de prensa del entonces subsecretario Víctor Barrueto, sobre los convenios.

"Les llegó desde el Cuarto Piso el tema del Minvu Antofagasta (...)", le dijo Cuadros a Andrade, y este último le contestó: "Sí, me dijo la Ceci".

"No he tocado ni un peso de esa plata. Hay boletas e informes que lo respaldan. Te lo digo porque la Ceci (Valdés) me lo deslizó un poco, y es bueno que al menos lo tengan claro, por si llega a salir", aseguró la otrora pareja de Pérez.

Valdés negó a La Segunda haber hablado con Andrade sobre los convenios, y dijo que sus conversaciones se referían a la polémica sobre su contratación y posteos sobre China.

Barrueto, en tanto, explicó: "Me enteré (del escándalo) cuando se hizo público y de inmediato se le pidió la renuncia a Andrade".

Defensa niega que Fernández haya sabido antes

A su vez, el equipo de Fernández descartó que la ministra supiera antes del caso Democracia Viva.

"Descartamos de manera categórica que la ministra haya estado en conocimiento, en fechas previas a que el caso se hiciera público, de la participación de Andrade en Democracia Viva ni de los hechos que están siendo investigados. La alerta que tuvo el gabinete respecto de Andrade fue por los tuits previos, refrendados por el Top Secret de La Segunda del 1 Junio del 2023", señalaron desde Defensa al vespertino.

Desde el círculo de Fernández, cercanos suyos apuntaron a que supo del escándalo por la prensa y que las alertas de esos días a la subsecretaría fueron por las acusaciones de "pitutos" de Andrade, pese a que los chats aludían a un conocimiento sobre "el Minvu Antofagasta".