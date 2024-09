Diputado amenaza con acusación constitucional contra Jean Pierre Matus

El diputado socialista Daniel Manouchehri advirtió este domingo con una posible acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien se encuentra en la polémica tras filtrarse un comprometedor intercambio por Whatsapp con el abogado Luis Hermosilla, que quedó en prisión preventiva por presunta corrupción.

Según detalló un reportaje de Interferencia, el 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo miembro del máximo tribunal, Matus le agradeció a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación.

Después de negar en dos oportunidades la existencia de chats de WhatsApp con Luis Hermosilla, el ministro de la Suprema admitió la semana pasada haber conversado con él, aunque previo a asumir su cargo actual.

La situación fue cuestionada por el diputado Manouchehri, quien señaló que "primero, Jean Pierre Matus dijo que no tenía chats con Hermosilla, y luego dijo que sí tenía, pero no referentes a su nombramiento".

"Ahora sabemos que sí tenía y que sí eran referentes a gestiones para llegar a la Suprema", criticó el parlamentario, que advirtió también que "esta es sólo la punta del iceberg, donde Matus pareciera ser sólo un caso más".

"¿Cuántos ministros más llegaron a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema gracias a Hermosilla? Vamos a estudiar una acusación constitucional en contra de todos los jueces involucrados en esta red de corrupción y tráfico de influencias", afirmó Manouchehri.

"No tenemos ninguna preocupación", aseguran desde el Gobierno

La advertencia de esta acusación se da previo a una semana clave en el caso audios, dado que el miércoles la totalidad de los chats de Luis Hermosilla estarán en manos de su hermano y abogado, Juan Pablo, quien se comprometió públicamente y en más de una ocasión a liberar -en son de la transparencia- todas las conversaciones.

Este anuncio ha provocado diversas reacciones en el mundo político, dado que mientras algunos valoran que sea transparente la información, otros apuntan a que es la Fiscalía la que debe determinar cuáles son las conversaciones que podrían eventualmente constituir algún delito.

Respecto a este anuncio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que desde el Gobierno están tranquilos ante la seguridad de que esto no va a llegar a sus funcionarios.

"No tenemos ninguna preocupación, creemos que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la investigación tiene que seguir adelante y tenemos plena tranquilidad al respecto", analizó la secretaria de Estado.

En esta línea, aseguró que "no necesitamos ningún plan, (dado que) es una investigación que lleva la Fiscalía y nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa investigación. Tenemos total tranquilidad de que no hay nada de qué preocuparse a propósito de esa investigación".

De todas maneras, aclaró que "si alguna persona que tuviera algún vínculo con nuestro sector es nombrada en la investigación, tendrá que operar la justicia. Ojalá que, si eso sucede, sea identificada y se haga lo que se deba hacer".

Fiscal Parra aclara comunicación con Hermosilla

En paralelo, este domingo La Tercera publicó una entrevista con la fiscal Lorena Parra, a cargo del caso audios, y el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Miguel Ángel Orellana, quienes abordaron la liberación de las conversaciones.

En el caso del fiscal Orellana, respaldó la labor del Ministerio Público en cuanto a resguardar el contenido del teléfono, apuntando a que "no se han filtrado capturas de pantalla, imágenes o videos".

Por su parte, la fiscal Parra señaló que, ante la ausencia de este tipo de material, "se nota que las publicaciones de prensa no han podido acceder al teléfono".

La persecutora también se refirió a los cuestionamientos que han surgido después de haber transparentado que ella tuvo conversaciones con Luis Hermosilla, aclarando que fueron "dos semanas antes de la exposición para la Fiscalía Regional Oriente, el 30 de julio", cuando le mandó su currículum y le solicitó que pueda dar referencia sobre su trabajo.

Al ser consultada el por qué habría hecho esto, dio cuenta que es porque consideraba que Hermosilla "conocía de primera mano su trabajo" después del caso del sacerdote John O'Reilly, en el que Hermosilla era abogado defensor y ella la fiscal a cargo que logró una condena.

De todas maneras, aclaró que "nunca le pedí favores ni quisiera gestiones por mí. Si es que tuvo buenas referencias y las hizo llegar, le agradezco, pero no es más que eso. Yo tampoco le debo nada a él, y él tampoco me pidió nada a cambio a mí".