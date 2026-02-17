Fiscal Lorena Parra será citada como testigo tras petición de la defensa de Hermosilla

En el marco de la reapertura de la investigación del caso Factop-Audio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió este martes la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y citó a declarar como testigo al fiscal Lorena Parra.

Esta acción busca aclara una presunta solicitud de influencias por parte de la persecutora para ser elegida como fiscal regional metropolitana, a lo que sumará también una nueva declaración de Daniel Sauer sobre el origen del dinero que se le pagó a Hermosilla.

El fiscal Juan Pablo Araya sostuvo que "es una decisión del tribunal, analizaremos su fundamento y veremos la procedencia eventualmente de algún recurso, sin perjuicio de lo cual quiero dejar claro que esto a nuestro juicio, tal como lo hemos señalado en la audiencia, busca más que nada otros fines y eso nos deja muy tranquilos".

"En general lo que se está pretendiendo de esa declaración no influye en nada en la imputación de fondo que ha hecho la Fiscalía en ninguno de los delitos y más específicamente en el hecho 14, que es donde se atribuye el tráfico de influencias", recalcó.

Araya dijo que "si bien el tribunal estimó pertinente esa declaración, nosotros creemos que con respecto al fondo del punto no va a producir ningún efecto ni va a mover la aguja hacia ningún lado".

Desde la defensa de Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla sostuvo que "en la formalización está el tema de lavado de dinero, y el Ministerio Público ha sostenido que consiste en una línea de crédito que le otorga un factoring, que se dedica a eso, a Luis Hermosilla, que además paga esa línea de crédito y lo va pagando con el tiempo, con altísimos intereses".

"Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que para que haya delito de lavado de dinero es que esos dineros hayan tenido fuente ilícita", añadió.

Se otorgó un plazo de 60 días para realización de estas pericias, junto con las aprobadas ayer, por lo que el juicio fijado para marzo será postergado.