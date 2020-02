Fiscalía allanó las oficinas del MOP en Temuco e incautó celulares y computadores

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de la Araucanía allanó las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Temuco en medio de la investigación por presuntas coimas que involucra al ex diputado UDI Gustavo Hasbún.

La diligencia se llevó a cabo esta jornada por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), donde se incautaron teléfonos móviles y computadores.

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Héctor Leiva, explicó que la incautación se realizó con el objeto de "extraer alguna información que puede ser relevante para la investigación"

Y agregó que por "la relevancia del caso y la demora que puede significar este tipo de investigaciones y estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y objetividad posible".

El allanamiento se suma a los dos días consecutivos de investigaciones de la Unidad Anticorrupción de la PDI que se llevaron a cabo en las dependencias del MOP, donde se tomaron declaraciones e incautaron documentos.

El caso surgió luego de que se conociera un audio que vincula al ex diputado Gustavo Hasbún (UDI), quien enfrenta una investigación penal por haber pedido el pago de supuestas coimas al ex contratista Bruno Fulgeri para interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Lucas Palacios.

Siguen las críticas a la UDI

Debido al caso coimas, la presidenta de la UDI (partido al cual pertenece Hasbún y Palacios) Jacqueline van Rysselberghe mostró su apoyo al ex parlamentario, situación que llevó a que el ministro de Economía congelara su militancia y una serie de críticas.

Entre ellas, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sostuvo en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 que hay que evitar caer en "dos casos extremos".

"Un caso es al tiro hacer la defensa corporativa, eso no está bien, porque si esta persona es de la UDI yo la defiendo a morir, no está bien. En todas partes se cuecen habas. No debería ser que tu defiendas así a muerte algo a priori, sino que tienes que permitir que se investigue. Las defensas corporativas están mal, pero también está mal el romper la presunción de inocencia", dijo.