Hasbún se defiende: Se está tergiversando todo y uno termina enlodado

El ex diputado UDI Gustavo Hasbún, vinculado a un caso de cohecho y tráfico de influencias en contratos del Ministerio de Obras Públicas, recalcó que "se está tergiversando todo y uno está terminando enlodado en una situación irregular".

El caso surgió luego de que se conociera un audio que vincula a Hasbún, quien enfrenta una investigación penal por haber pedido el pago de supuestas coimas al ex contratista Bruno Fulgeri para interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Lucas Palacios (actual ministro de Economía), para la concreción del pago de anticipos por el avance de obras que este último tenía a su cargo.

En la conversación grabada Hasbún menciona que hablará con Palacios y le advierte que eso "cuesta plata", de cual se defiende apuntando que se refería a una asesoría.

"¿Qué coima? Aquí lo que se habla siempre fue de una asesoría, porque de acuerdo a la información que él había entregado, lo que él necesitaba eran recursos de reposición, recursos de carácter administrativo, ya sea en el propio ministerio o en la Contraloría, para que en el fondo se revocaran las medidas que se habían adoptado en contra de su empresa", explicó a El Mercurio.

"No puedo decirle que esto es gratis, ningún abogado te va a hacer la pega gratis", planteó. Y agregó que "el resto es un invento, una farsa, una manipulación para la estrategia que tiene este sujeto".

Hasbún aseguró que en esta situación hubo "mala leche": "Se está tergiversando todo y uno está terminando enlodado en una situación irregular, que además no tenía ningún sentido y que además era completamente falsa. Y lo peor: cuando te pasan estas cosas uno finalmente no sabe cómo actuar".

Y criticó duramente al empresario Bruno Fulgeri: "Es una persona que ha reconocido el pago de coimas, es una persona que es corrupta, es una persona que ha reconocido públicamente malas prácticas. Se tiene que hacer responsables de sus propios hechos".

Defensa a Palacios

Hasbún lamentó que se viera involucrado Lucas Palacios en este caso y detalló que nunca han sido amigos, solo mantenían una "relación cordial".

"Me da mucha pena que él esté involucrado en esta situación y me da rabia, porque creo que no tiene pito que tocar, porque en el contexto de la conversación cuando se hablaba de los abogados, cuando tú presentas los recursos administrativos, obviamente pones a disposición al jefe del Servicio", señaló al matutino.

Finalmente, el ex diputado valoró la respuesta del Gobierno ya que "no tiene que defender a un privado".