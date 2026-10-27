Justicia definirá el próximo mes la cautelar contra alcalde de Coronel acusado de fraude al Fisco

La Justicia fijó para el 20 de noviembre la audiencia para debatir las medidas cautelares del alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS, actualmente suspendido de su militancia), y cuatro exconcejales; todos formalizados por el delito de fraude al Fisco.

A Chamorro y a los otrora ediles Ariel Durán, Osvaldo Campos, Francisco Reyes y René Lucero -además del exasesor jurídico municipal Cristián Pinto- se les atribuye haber condonado parcialmente la deuda de dos empresas: Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada y Embotelladora Dos Banderas SpA.

La primera tenía una deuda superior a los 211 millones de pesos, pero el Concejo municipal aprobó que pagara solo 100 millones; mientras que la segunda adeudaba más de 1.176 millones y terminó entregando sólo un millón.

"(Están acusados) por el delito de fraude al fisco. Se les imputa haber efectuado maniobras que, en definitiva, ocasionaron un perjuicio al patrimonio municipal algo superior a 1.300 millones de pesos", dijo la fiscal anticorrupción de Coronel, Glenda Lagos.

"El debate para la discusión de medidas cautelares fue postergado por el tribunal para llevarlo a cabo en audiencia el 20 de noviembre del presente año, ya que -por razones de agenda- no contaba con la cantidad de horas que se necesita para llevarlo a cabo", precisó.

Según el abogado defensor Andrés Durán, solo existió un acuerdo de cautelares "desde el punto de vista administrativo", a excepción de un "reconocimiento por el que tendremos que preguntar a la Corte de Apelaciones de Concepción" para saber "por qué le dio a eso un valor de transacción".

A su vez, el representante del alcalde en la causa, Waldo Ortega, planteó que "hay mucho que discutir respecto de una conducta típica antijurídica y culpable. Hay bastantes elementos que discutir".