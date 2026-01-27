"Muñeca bielorrusa": Vivanco "coincidió" en al menos cuatro viajes con directivos de Belaz-Movitec

En la mañana de este martes se retomó la audiencia de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada "trama bielorrusa".

La jornada está marcada por la publicación de una declaración del abogado Eduardo Lagos, imputado en el caso, dada a conocer por el medio Reportea, donde se detalla el esquema para pagar las coimas a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles.

Ante esta situación, el defensor de Vivanco, Jorge Valladares, sostuvo que "cualquier declaración, y esto lo digo en general, no lo digo en atención específica, que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal, tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita si es que pueden tener expectativas".

Coincidencia en viajes con integrante del director de Belaz-Movitec

En la audiencia también se dio a conocer que Vivanco habría coincidido en varios viajes con al menos un integrante del directorio del consorcio Belaz-Movitec.

Según los registros, la exministra tomó el mismo vuelo con Jaime Duch León, miembro del directorio e hijo del presidente de la empresa, en al menos cuatro ocasiones: En septiembre de 2019, viajaron en el mismo avión de Chile a México y de vuelta también, y en noviembre volvieron a coincidir en un viaje a España.

Asimismo, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó en su declaración que al mismo tiempo que Vivanco estuvo en Turquía, también lo estuvo Josip Sekul, otro director del consorcio.

"Todo esto, su señoría, puede tratarse o puede explicarse como una casualidad. Pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que unido a otros antecedentes permiten constituir, construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad", dijo la abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre.

Los alegatos de los querellantes terminaron pasado el mediodía y se retomará la audiencia el próximo jueves, con los alegatos de la defensa. Se espera que haya una resolución de medidas cautelares para final de semana.