Caso Vivanco: guía para entender la acusación por coimas que sacude a la Corte Suprema

La detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco abrió uno de los episodios más graves de la crisis que enfrenta el Poder Judicial chileno. La causa, que se origina tras la revelación de los chats del abogado Luis Hermosilla, investiga presuntos pagos de coimas a cambio de fallos judiciales, en un entramado que involucra a abogados, operadores judiciales y un consorcio chileno-bielorruso.

En entrevista con Una Nueva Mañana, el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda, de Reportea.cl, explicó los principales elementos del caso y por qué la Fiscalía sostiene que Vivanco tuvo un rol central en esta trama.

¿De qué se acusa a Ángela Vivanco?

Según el Ministerio Público, Vivanco falló y firmó seis resoluciones favorables al consorcio Belaz-Movitec y contrarias a Codelco. Para la Fiscalía, esas decisiones no fueron independientes.

"Se la acusa de fallar y firmar seis fallos y resoluciones a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y en contra de Codelco, y dice la fiscalía que esas decisiones estuvieron motivadas por las coimas que recibía gracias a esos fallos", explicó Sepúlveda.

La investigación sostiene que cada resolución favorable iba acompañada de un pago ilegal.

¿Quién pagaba las coimas?

Los pagos habrían sido realizados por los abogados del consorcio, Eduardo Lagos y Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva.

"La tesis del Ministerio Público es que cada vez que había un fallo o resolución a favor de este consorcio, Vivanco recibía un pago, una coima, a través de su pareja, Gonzalo Miguelez", detalló el periodista.

El dinero, según la Fiscalía, seguía un circuito diseñado para ocultar su origen.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Las cifras han ido creciendo a medida que avanza la investigación. Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado pagos por cerca de 90 millones de pesos, aunque podrían ser bastante mayores.

"La Fiscalía ha identificado pagos por cerca de 90 millones, pero en la declaración de Eduardo Lagos se da cuenta de que la cifra es mucho más grande", señaló Sepúlveda.

"Él recuerda en detalle dos pagos que suman 115 millones de pesos, pero habla de otros tres pagos adicionales en dólares y en efectivo, cuyo monto no recuerda", agregó.

¿Quién es Gonzalo Miguelez?

La pareja de Vivanco es una figura clave en la causa. Según Sepúlveda, Miguelez actuaba como operador judicial sin tener un título profesional que justificara su influencia.

"Es una persona sin oficio conocido. Decía que era contador auditor, pero eso no es cierto. Desde que conoció a Ángela Vivanco logró escalar en el mundo judicial y transformarse en asesor y operador", explicó.

De acuerdo con diversos testimonios, negociaba nombramientos y asesorías, y recibía pagos millonarios.

"Todo el mundo entendía que Miguelez era una especie de vocero de Vivanco. Las cosas que ofrecía y los cobros que hacía, implícitamente se entendía que tenían detrás a ella", afirmó el periodista.

¿Cómo podía influir un solo voto?

Vivanco tenía un rol preponderante en la Tercera Sala de la Corte Suprema, especialmente cuando presidía las sesiones. "Ella era la que hablaba, la que conocía bien la causa y llevaba la voz cantante. Otros ministros confiaban en su criterio", relató Sepúlveda.

Ese liderazgo le permitía incidir en decisiones colegiadas, incluso cuando no bastaba un solo voto para definir un fallo.

¿Cómo se destapa la trama?

El caso surge a partir de los chats entre Vivanco y Luis Hermosilla, publicados por Sepúlveda hace más de un año.

"Gracias al caso Hermosilla fuimos conociendo los detalles de esta trama. A partir de esos chats se abren investigaciones y se levanta el secreto bancario", explicó.

Hoy existen más de 20 causas paralelas que indagan distintas aristas de corrupción judicial.

¿Qué rol juega Belaz Movitec?

El consorcio está integrado por la estatal bielorrusa Belaz y empresarios chilenos. Estos últimos han sostenido que desconocían los pagos ilegales.

"Ellos dicen que nunca supieron de las coimas y que pensaban que lo ocurrido en la Corte Suprema era un triunfo de sus ideas y de sus abogados", indicó Sepúlveda.

Los fallos cuestionados obligaron a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos al consorcio.

¿Por qué nadie denunció antes?

Sepúlveda apunta a una cultura de opacidad dentro del sistema judicial. "Había rumores, pero nunca hechos concretos. Y también existía una normalidad de lobby y presiones por nombramientos que facilitó que estas prácticas no se denunciaran", sostuvo.

¿Qué viene ahora?

Con Lagos, Vargas y Miguelez en prisión preventiva, el periodista ve un escenario complejo para Vivanco. "No veo otro camino posible" que la prisión preventiva, afirmó.

Destacó además el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Lagos. "Es impresionante la investigación que han hecho: geolocalización de celulares, trazabilidad del dinero y una declaración que más que un testimonio es una confesión", concluyó Sepúlveda.

El caso Vivanco se consolida así como una de las aristas más graves del caso Hermosilla, una investigación que, según advierten los investigadores, aún está lejos de cerrarse.