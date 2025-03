"No sé si fue el mejor criterio": Carmona cuestionó allanamiento a Cariola el día de su parto

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó el criterio del allanamiento realizado el lunes a la casa de la diputada de su partido Karol Cariola, quien ese mismo día había dado a luz a su hijo Borja.

En El Primer Café, Carmona manifestó que "valoramos que Karol, en todo momento, va a ser con muy contribuyente a despejar cualquier cosa que haga que sea, no solo una diligencia con el máximo rigor, con la mayor profundidad, sino ojalá tenga la brevedad que ayude a despejar temas antes que afecten en los hechos, digamos, políticamente".

La PDI llegó ayer hasta el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados donde incautó el celular y el notebook de la parlamentaria en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en la venta de la clínica Sierra Bella.

Carmona aseguró "transparencia y contribución" en la investigación del Ministerio Público, aunque, añadió, "del punto de vista político (...) tenemos una sana expectativa de que las cosas se aclaren y que haya a la brevedad un despeje de esto".

Respecto al operativo de la PDI, el líder comunista dijo que "nos llama la atención" porque "no sé si es el mejor criterio, no quiero decir que es un descriterio, para no avanzar en descalificaciones".

"Había otro momento que hiciera que el espacio, pocas horas después del nacimiento de su hijito, hubiera tenido su concentración puesta en él, y no tener que empezar a reaccionar, porque obligadamente, por su tarea pública, y por su condición de presidente de la Cámara, tenía que hacerlo para actuar en su responsabilidad", añadió.

"La gente tiene públicamente derecho a discernir y se pregunta '¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? ¿No había otro momento? ¿Era lo más atinado?'", reflexionó y agregó que esos "son juicios valóricos de sentido común".

"Vinculación tenue", según Isidro Solís

El operativo se ordenó luego de la incautación de un celular de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, en el que fueron halladas una serie de conversaciones con la diputada Cariola. El Ministerio Público señaló que en dichos chats se encontraron antecedentes que podrían eventualmente configurar un delito de tráfico de influencias.

El vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, manifestó que "hay dos cosas que van a tener que aclararse, que también son desafortunadas coincidencias, en que se sobrepone una sugerencia de Karol Cariola, pero que además da la impresión de que justamente por ser una sugerencia revela un desconocimiento de que ya existía un proceso de compra de este inmueble de Sierra Bella, y por lo tanto lo que ella hace en esto es decir, yo creo que sería una buena idea de la compra de una propiedad".

Solí, exministro de Justicia y abogado de profesión, dijo que "el tema a determinar es si tenía conocimiento de esa negociación, si influyó o trató de influir en esa negociación".

Sin embargo, agregó, "cuando uno lee los whatsapp, la verdad que por decirlo de alguna manera técnica, es una vinculación bastante tenue. Van a tener que aclararla, pero no hay algo que uno diga a priori, 'oh claro, ella participaba en esto', la verdad que hoy día no se ve".