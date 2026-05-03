Suprema ordenó evaluar nulidad de juicio contra exalcalde de Rancagua

La Corte Suprema ordenó reactivar la tramitación de un recurso de nulidad presentado por la defensa del exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, sentenciado en enero a una pena de 16 años de cárcel por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.

En concreto, la Suprema revocó el fallo -en sus palabras- "arbitrario e ilegal" de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que desestimó el requerimiento en primera instancia, permitiendo así que la acción legal se revise en un tribunal superior.

"Esto abre la posibilidad de que se realice un nuevo juicio oral, o que se rebaje la pena impuesta, restableciendo el pleno ejercicio de los derechos procesales de nuestro representado", destacó el abogado Hugo Zamorano, antes de resaltar que lo resuelto por el máximo tribunal "no sólo hace justicia en este caso, sino que fortalece el debido proceso en todo el sistema penal".