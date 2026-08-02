Detenido varias horas después, el sospechoso del fatal atropello en La Unión seguía borracho

El conductor imputado por el atropello múltiple que dejó dos mujeres fallecidas y a otras seis personas gravemente heridas en la comuna de La Unión manejaba en estado de ebriedad, según la Fiscalía Regional de Los Ríos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la ruta T-210, donde un station wagon blanco salió de la calzada y embistió a un grupo de personas que permanecía en la berma. Luego, chocó contra otro vehículo estacionado y el conductor huyó del lugar.

Carabineros logró ubicar y detener al presunto responsable, además de incautar el vehículo involucrado.

Un examen practicado varias horas después del hecho arrojó una concentración de 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre. El Ministerio Público argumentó que el nivel que presentaba al momento del atropello debió forzosamente ser superior.

Durante la audiencia de control, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de Los Ríos y extendió la detención hasta el martes 4 de agosto, jornada en que se realizará la formalización.

La fiscal Leyla Chahin explicó que el Ministerio Público pidió el plazo adicional para reunir nuevos antecedentes y establecer una adecuada calificación jurídica: "A petición nuestra, el tribunal decidió ampliar la detención hasta el próximo día martes, oportunidad en que nosotros vamos a formalizar la investigación", señaló la persecutora.

Chahín agregó que se busca recabar información sobre las "múltiples circunstancias" que rodearon el hecho y que "podrían determinar la calificación jurídica como un homicidio con dolo eventual".

La defensa mencionó que el imputado se encontraba bajo tratamiento por problemas de salud mental y que consumiría medicamentos, pero no entregó mayores detalles sobre los antecedentes.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Regional de Los Ríos y de unidades especializadas de Carabineros, que desarrollan los peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades penales.