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Tópicos: País | Judicial

Dueña de un hogar ilegal de ancianos en Traiguén fue condenada por maltrato

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Justicia condenó por maltrato a la dueña de un hogar de ancianos que operaba ilegalmente en la comuna de Traiguén (Región de La Araucanía).

En un juicio abreviado, la mujer reconoció los hechos por los cuales era acusada -delitos de maltrato físico y suministro de medicamentos sin autorización-, en el marco de una investigación por vulneración de derechos contra personas mayores. Al menos tres de los residentes recibieron algún tipo de agresión. 

Ante la resolución judicial, el Ministerio Público manifestó su conformidad con el trabajo realizado con la PDI para establecer el funcionamiento del hogar clandestino. 

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