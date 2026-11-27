El exalcalde de Coquimbo Marcelo Pereira quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado esta jornada por el escándalo "Pirata Gate", que involucra a 11 imputados -entre ellos exfuncionarios municipales- por presuntas irregularidades cometidas durante la administración 2016-2021.

La investigación de Fiscalía los acusa de fraude al fisco, malversación de fondos, lavado de activos y negociación incompatible, en el marco de un supuesto perjuicio fiscal que asciende a al menos 632 millones de pesos.

En este contexto, el Tribunal de Garantía de Coquimbo acogió la solicitud de Fiscalía de encarcelarlo, pero por riesgo de fuga y no por constituir un peligro para la sociedad, como se pedía. Por ello, fijó el pago de una fianza de 140 millones de pesos en caso de querer recuperar su libertad.

El fiscal que encabeza las indagaciones del caso, Luis Morales, valoró la acreditación de los delitos de "fraude al fisco, asociación criminal en calidad de líder, lavado de activos, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito" contra el otrora jefe comunal DC.

Sin embargo, el persecutor se opuso categóricamente a la fianza, por lo que se estima que el tema se resolverá en la Corte de Apelaciones de La Serena este sábado.

Mientras, Pereira pasará la noche en el penal de Huachalalume de la ciudad.

El exadministrador del otrora jefe comunal, en tanto, también fue formalizado y enviado a cumplir prisión preventiva al penal de Casablanca (Región de Valparaíso). A él también se le fijó una fianza, pero menor: 60 millones de pesos.

Abogado defensor encuentra "excesiva" la petición de Fiscalía

Por su parte, el abogado defensor de Pereira, Carlos Daguerressar, consideró "excesiva" la petición del Ministerio Público y la orden o solicitud de la detención de su cliente.

"Respecto a la resolución del tribunal, obviamente gran parte de los fundamentos no los compartimos, pero sí valoramos mucho que mantenga también un criterio uniforme en torno a cómo se está tratando a los imputados", expresó.

Esto, ya que el tribunal también dictó el resto de las medidas cautelares de los otros acusados apuntando al peligro de fuga y no a un eventual riesgo para la seguridad de la sociedad. Determinó que, como los individuos ya no son funcionarios públicos, no pueden volver a cometer los delitos que se les acusan.

Esta causal permitió al resto de los siete imputados a lograr medidas de arresto domiciliario, pese a que Fiscalía pedía su arresto preventivo.