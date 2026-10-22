Fiscalía de Tarapacá abrió investigación contra seremi tras presunto uso indebido de licencias

La Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó la apertura de una investigación contra la seremi de la Mujer Lucrecia Mena Acosta tras un presunto uso indebido de licencias médicas.

Según Radio Paulina, la denuncia fue ingresada por la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) de la región, que afirmó haber rechazado 18 licencias médicas a Mena entre los años 2022 y 2024, cuando se desempeñaba como funcionaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Los beneficios fueron denegados tras un supuesto incumplimiento de los reposos médicos otorgados, por lo que se ingresó la denuncia al Ministerio Público, que ya comenzó a investigar.