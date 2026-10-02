Formalizan a los 20 miembros del criminal Primer Comando de la Capital que operaban en Chile

Este viernes, en el Centro de Justicia, se desarrolla la formalización de los 20 miembros de la banda criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) que operaban en Chile, luego de su detención comunicada por la PDI y la Fiscalía el lunes.

Ese día, las instituciones informaron que, tras dos años de trabajo y en el marco de una operación denominada "Sintonía 1533", efectuaron allanamientos en tres regiones de nuestro país, incluyendo nueve recintos penitenciarios (desde Arica a Lebu, pasando por Puente Alto y Colina) y 24 domicilios.

De los 20 aprehendidos, 13 cumplían condena en distintas cárceles del territorio nacional y seguían delinquiendo desde el interior de los recintos.

Las siete personas restantes, por su parte, fueron capturadas en medio de los operativos, que además decomisaron armas de grueso calibre.

El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que todos "están formalizados por ser integrantes del Primer Comando de la Capital. Fueron personas bautizadas dentro de la estructura criminal y algunos llevan bastantes años formando parte de ella".

"Además, están formalizados por delitos en particular que también se detectaron el día en que se hicieron los allanamientos y otros ilícitos que fueron anteriormente pesquisados durante el transcurso de la investigación", agregó.

El Primer Comando de la Capital surgió en las cárceles de Brasil a inicios de la década de 1990. Consolidada hoy como una organización trasnacional -en Chile fue detectada en 2022-, se dedica al narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero y otros delitos graves.