Argentina revocó el estatus de refugiado de Galvarino Apablaza

La familia del exsenador y fundador de la UDI Jaime Guzmán aplaudió la decisión de la justicia argentina de quitarle el estatus de refugiado político al institutor y otrora líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del asesinato del político.

Apablaza reside en el país trasandino desde 2010, año en el que se le concedió asilo político. Sin embargo, la Comisión Nacional de Refugiados se lo retiró en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y el fallo judicial de segunda instancia ratifica esa resolución.

De esta manera, Apablaza pierde la protección legal que durante más de una década impidió su extradición a Chile, y según El Mercurio, ya se avisó del fallo a la Cancillería chilena y a la PDI, lo que permitiría reactivar el proceso de la solicitud concedido en 2010.

El abogado de la familia Guzmán, Pablo Toloza, explicó a La Tercera que en caso de concretarse su regreso a nuestro país, Apablaza deberá ser procesado en el marco de "causas en las que ya existen personas condenadas", recordando que "la extradición fue solicitada para que se determine cuál fue su grado de participación en estos hechos".

Además del homicidio del exsenador Guzmán, el otrora frentista también es investigado por el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos perpetrados en 1991.

Familiares de Guzmán esperan fin de un "largo período de impunidad"

"Anhelamos que este largo período de impunidad y protección internacional llegue a su fin", manifestó a El Mercurio Francisco Moreno, sobrino del fallecido legislador y vocero de la familia.

Moreno precisó que "estamos al tanto de los trascendidos respecto a una eventual resolución de la Cámara de Apelaciones en Argentina después de casi tres años de presentada la apelación por parte del abogado de Apablaza, pero hasta este momento no hemos recibido notificación oficial alguna".

"Si se confirma el cese de su estatus de refugiado político, sería una decisión de enorme importancia, ya que permitiría avanzar en el cumplimiento de la extradición concedida hace ya más de una década por la Corte Suprema Federal argentina", enfatizó el exsubsecretario de Hacienda de Piñera II.