Ubilla: Apablaza lleva 35 años usando los sistemas judiciales para evadir la justicia

La frustrada detención e intento de extraditar a Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile donde es buscado por el crimen del senador Jaime Guzmán ocurrido en 1991, se tomó la discusión de El Primer Café de Cooperativa.

El caso además toma mayor relevancia ante el viaje del Presidente José Antonio Kast a Argentina para reunirse con el mandatario Javier Milei, reactivando la urgencia por la extradición del exfrentista.

Rodrigo Ubilla, director del área política de Libertad y Desarrollo y exsubsecretario del Interior, señaló que Apablaza ha demostrado una capacidad sistemática para sortear la acción de la justicia durante décadas.

"Son 35 años que Apablaza está usando los distintos sistemas judiciales para evadir la justicia. Él y sus abogados conocen todos los recursos y las modalidades para poder evadir su condición", afirmó Ubilla.

Asimismo, el exsubsecretario defendió la solidez del sistema judicial chileno frente a las acusaciones de la defensa de Apablaza, que alega falta de garantías en el país para ser juzgado y que -a su juicio- es una herida "que sigue abierta".

"Todo esto es en democracia, con un Poder Judicial independiente y con capacidad que tiene cualquier persona que está siendo investigada por la justicia para tener abogados propios para poder representarlo", remarcó.

"Torpedear la transición"

Claudio Arqueros, de la Fundación Jaime Guzmán, vinculó la naturaleza del atentado con el proceso democrático que vivía Chile en 1991.

"Este fue un crimen que se cometió en transición y cuyo objetivo era precisamente torpedear la transición política y el restablecimiento de la democracia. Claramente aquí hay una deuda de justicia que no se ha saldado", sostuvo Arqueros en El Primer Café.

El exministro socialista y director del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, añadió que "su asesinato fue un gran golpe para el proceso de recuperación democrática que estábamos viviendo".

"Yo era subsecretario de la Presidencia en ese tiempo y esto tuvo un efecto extremadamente duro y negativo. Al margen del juicio histórico sobre su figura, lo que no hay bajo ninguna circunstancia son condiciones para justificar ese crimen", enfatizó.