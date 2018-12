Justicia mexicana acogió recurso a favor de Raúl Escobar Poblete

La Justicia mexicana acogió un recurso de amparo presentado a favor de Raúl Escobar Poblete, a menos de un mes de que el Gobierno de ese país accediera a la extradición solicitada desde Chile.

El ex frentista es requerido por el juez Mario Carroza por su participación en el homicidio de Jaime Guzmán como autor material, junto a Ricardo Palma Salamanca.

Según informó The Clinic, la determinación del Juzgado Séptimo de Distrito, de índole federal, resuelta el martes 18 de diciembre, "suspende de plano la orden de extradición (...) a efecto de que no se ejecute materialmente, mientras no se entreguen pruebas y antecedentes que se han solicitado" respecto de la solicitud chilena.

"El órgano judicial azteca exhortó a la Procuraduría General de Justicia mexicana, así como también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a entregar las pruebas (...) y dejó fijada la audiencia para resolver la materia para segunda semana de enero de 2019. Esto, independientemente, que Chile haya garantizado que Escobar Poblete no recibirá la pena de muerte ni tampoco la prisión vitalicia", agrega The Clinic.

UDI: "No existe retroceso ni suspensión"

La trascendencia de la resolución fue relativizada, sin embargo, por el diputado y secretario general de la UDI, Issa Kort: "En caso alguno significa un retroceso en el proceso de extradición".

"Sabíamos que (tras la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores) existía un plazo de 30 días para que el requerido presentara un recurso de amparo. Éste fue presentado y acogido, lo cual no ha sido fallado, lo que permite iniciar ahora -en un plazo de 60 días- que los tribunales fallen a favor o en contra de este recurso", comentó el parlamentario a La Tercera.

"Acá no existe ningún retroceso ni suspensión del caso. Tenemos la confianza que una decisión, tanto judicial como política en el caso de México, será reafirmada nuevamente y tendremos a Raúl Escobar Poblete ante la justicia chilena y frente al ministro Mario Carroza, para que dé cuenta de su presunta participación en el caso del senador Jaime Guzmán", remató.