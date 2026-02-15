Elizalde: Este año hemos tenido un récord de gendarmes imputados por corrupción

En medio de una nueva crisis que afecta el sistema penitenciario, luego de que se revelara una serie de excarcelaciones por error, el Gobierno afirmó que se ha registrado una cifra récord de corrupción dentro de Gendarmería.

En entrevista con Meganoticias, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descartó que pudieran existir otras motivaciones detrás de estas liberaciones, apuntando a eventuales errores administrativos, pero también corrupción y sabotaje.

En una línea similar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que "este año hemos tenido un nivel récord de gendarmes que han sido puestos a disposición de la Justicia por estar involucrados en redes de corrupción. Estas investigaciones han sido exitosas y, por tanto, ese esfuerzo hay que profundizarlo, hay que perseverar. Y eso implica que las autoridades que están haciendo este trabajo, obviamente, tengan espacio para seguir realizándolo".

"Lo cierto es que ha habido también investigaciones durante el año respecto de distintas redes de corrupción en distintas instituciones, y lo que corresponde es que sigamos avanzando en esas investigaciones para erradicar todo este tipo de conductas, más allá del caso específico que podría eventualmente consistir en un error o no... eso lo determinará la investigación", planteó.

Diputado UDI: Los gendarmes merecen respaldo, no desconfianza

Desde el mundo parlamentario, el diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó en que "hay que investigar si son simples errores, negligencias manifiestas o eventualmente la comisión de delitos. Por eso es importante que se instruyan de manera rápida los sumarios administrativos, que Gendarmería dé señales claras de sacar de sus filas de inmediato a aquellos que han cometido irregularidades, y que también el Ministerio Público realice la investigación correspondiente".

El diputado Hugo Rey (UDI) enfatizó en que si existen casos de corrupción deben investigarse, pero "no se puede instalar livianamente la idea de que la institución está tomada por el sabotaje. En Gendarmería trabajan miles de funcionarios que cumplen su labor en condiciones extremadamente complejas, enfrentando al crimen organizado todos los días, y ellos merecen respaldo, no desconfianza generalizada".

Liberados "de poca monta"

Por su parte, el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, señaló que es poco probable que las liberaciones erróneas de reos y detenidos tengan alguna conexión con el crimen organizado.

"Los internos que han quedado en libertad son internos de 'poca monta', como se dice. Pero si nosotros no entendemos que esto que está ocurriendo hoy día son brechas que el crimen organizado las va a aprovechar muy bien, mañana vamos a tener quizás delincuentes de otro perfil criminal puestos en la calle de manera errónea o por negligencia inexcusable", sostuvo.

Sin embargo, insistió en que "esa es una brecha que el crimen organizado también está leyendo. Entonces tenemos que fortalecer, pero claramente esto el crimen organizado lo ve como una una oportunidad que la van a aprovechar si es que nosotros no mejoramos estos sistemas. Y por ende es importante que Gendarmería cuente con un sistema informático robusto, interconectado, interoperable con el Registro Civil e Identificación".