Gendarmes temen que cambio de dependencia conlleve "pérdida de beneficios laborales"

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Frente de Trabajadores Penitenciarios enviaron una carta conjunta al Presidente Gabriel Boric para advertir que la propuesta de reforma constitucional que cambia la dependencia de Gendarmería -del Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública- puede afectar derechos laborales.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo fue aprobada el jueves de forma unánime por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que acordó dar plazo hasta el lunes 12 de enero para el ingreso de indicaciones, previo a su discusión en particular, que comenzará el martes 13.

"Esta reforma constitucional nos quiere cambiar de Ministerio, pero no aborda los temas de fondo, estructurales, como la sobrepoblación penal, las bandas de crimen organizado que estén en distintos penales, y eso nos llama profundamente la atención, además de la pérdida de beneficios laborales que puedan tener nuestros funcionarios y funcionarias a nivel país", comentó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, José Carrasco Silva.