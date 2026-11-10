Homicidio de Ariel Millar: tribunal condenó a autor pero descartó crimen de odio

La Unidad de Género de la Fiscalía Regional de Los Ríos obtuvo este martes un veredicto condenatorio contra Rubén Terán Hidalgo, declarado culpable como autor del homicidio calificado con alevosía de Ariel Alexis Millar, ocurrido en marzo de 2024 en la comuna de Valdivia.

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, el condenado atacó a la kinesiólogo, de 27 años, cuando éste acudió a su domicilio, ubicado en calle Errázuriz, donde le provocó al menos ocho heridas cortopunzantes con un arma blanca, una de ellas mortal en el cuello.

Posteriormente, trasladó el cuerpo hasta el sector costero de Curiñanco, donde lo abandonó semienterrado en la ladera de un cerro.

La fiscal Claudia Baeza explicó que la acusación presentada por el Ministerio Público contemplaba a dos imputados: "Don Rubén Terán Hidalgo por el delito de homicidio calificado, en grado de autor, y don Joaquín Esteban Lazo por el delito de homicidio simple, en grado de encubridor".

Durante el juicio, el tribunal acogió la responsabilidad penal de Terán por homicidio calificado con alevosía. Sin embargo, descartó las agravantes de ensañamiento y de género solicitadas por la Fiscalía, esta última relacionada con la hipótesis de que el crimen habría estado motivado por la identidad de género de Millar.

Al respecto, Lilith Trujillo, representante del movimiento Panteras Disidentes, señaló que "una causal por homicidio calificado con alevosía pero sin la agravante de crimen de odio es un fallo que se contradice en la misma naturaleza de los hechos".

"Creemos que (en el crimen) hubo discriminación. Por parte de la defensa del mismo imputado condenado hoy día estaba precisamente la declaración de insultos homofóbicos durante el asesinato de Ariel. Fue muy chocante", afirmó.

La Fiscalía solicitó 20 años de presidio para Terán y cuatro años para Lazo, condenado por su participación como encubridor del homicidio.

La sentencia que determinará las penas definitivas será comunicada por el tribunal el jueves 19 de noviembre.