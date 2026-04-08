Internación provisoria para estudiantes detenidos por portar armas en liceo de Temuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó este miércoles la medida cautelar de internación provisoria a dos de los tres estudiantes detenidos ayer tras ingresar de forma irregular al Liceo Pablo Neruda portando una pistola, un machete y una cortapluma en sus mochilas.

Tras la audiencia, el fiscal Óscar Sáez informó que el Ministerio Público "solicitó la internación provisoria de los tres imputados porque consideró que su libertad no es solamente peligrosa para la seguridad de la sociedad, sino que también para las víctimas, en este caso la comunidad estudiantil y los docentes".

"El tribunal accedió, compartiendo los argumentos planteados en la audiencia, a decretar dicha medida cautelar solamente respecto de dos de aquellos, los cuales quedaron en internación provisoria, y para el último decretó su arraigo nacional", detalló el persecutor.