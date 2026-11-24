El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso declaró culpables este martes a siete de los nueve acusados en el juicio por el megaincendio que en febrero de 2024 afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana y dejó 138 personas fallecidas.

Los condenados son Maximiliano Véliz, Elías Salazar, Francisco Mondaca, José Jerez, Ángel Barahona, Franco Pinto y José Atenas. Entre los acusados había exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), voluntarios de Bomberos y un exoperador del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El tribunal dio por acreditados los delitos de incendio de bosques e incendio con resultado de muerte.

En tanto, absolvió de todos los cargos a Matías Cordero y Claudio Gamboa y ordenó su libertad inmediata.

Abogado querellante lamentó absueltos, pero valoró acreditación de asociación ilícita: "Primera vez"

El fiscal que investigaba el caso, Osvaldo Ossandón, destacó que la Justicia resolvió que, "efectivamente, existió una asociación criminal que cometió diversos incendios y que el último fue el que terminó cobrando la vida de 138 personas".

"Ahora, procederemos a iniciar la audiencia siguiente para pedir las penas concretas que entendemos que corresponden por cada uno de esos delitos", agregó.

Por su parte, el abogado Luis Cantellano, que representa a familiares de las víctimas fatales del Jardín Botánico, cuestionó que "las personas absueltas, a juicio del tribunal, no fueron incorporadas dentro de los delitos que estableció la Fiscalía como hechos a condenar".

"Sí, eso efectivamente afecta (el proceso), pero insisto en que nos quedamos con la figura (ilegal acreditada): por primera vez, se logró probar una asociación ilícita en esta materia. Ustedes han sido testigos de que, en los últimos períodos estivales, la Región de Valparaíso no ha padecido los incendios que tradicionalmente nos tenían acostumbrados estas personas", valoró.

La lectura de la sentencia, en la que se conocerán las penas, quedó fijada para el viernes 18 de diciembre.