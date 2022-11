Boric aseguró que "no hay veto por parte del Gobierno" a ningún candidato para fiscal nacional

El Presidente Gabriel Boric aseguró que "no hay veto por parte del Gobierno" hacia ningún candidato para la carrera para liderar la Fiscalía Nacional, luego que se conocieran los presuntos reparos que tendría Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, por el abogado Ángel Valencia.

En las últimas horas se dio a conocer que el origen de su inquietud es que el candidato a liderar el Ministerio Público solía representar al exjuez Luis Barría en un caso -todavía vigente- de acoso sexual, por un hecho que se remonta al 2018, cuando presuntamente forzó a una funcionaria del Poder Judicial a darle un beso, causándole "un daño sicológico moderado agudo".

En esta línea y durante su visita por Tailandia, el Mandatario fue consultado si esta defensa de Valencia no significaría el rechazo del Gobierno a su candidatura, y señaló que "no hay veto hacia ningún candidato por parte de nuestro Gobierno, en esto quiero ser absolutamente claro, nosotros estamos realizando una evaluación y conversación con senadores y senadoras porque esto requiere un amplio acuerdo de 2/3 y, por lo tanto, no es algo que el Gobierno pueda imponer".

"No está en nuestro objetivo en ningún caso hacer fracasar la quina -continuó-, nosotros respetamos las atribuciones que tiene la Corte Suprema y, por lo tanto, vamos a presentar de los cuatro candidatos que quedan competencia (...) una opción al Senado y estamos tratando y trabajando con los senadores y senadoras para construir un consenso, porque sabemos que nadie tiene la posibilidad ni es deseable, además que en un tema tan sensible como la Fiscalía Nacional que está encargada de la persecución del delito en nuestro país, alguien pretenda imponerse por sobre otros".

Y reiteró que "necesitamos de un gran acuerdo, este es un tema país, no es un tema de sectores, no es un tema de lotes, sino que tenemos que trabajar en conjunto, así que en esa perspectiva estamos trabajando, entiendo que quedan ocho días, espero que se resuelva a la brevedad".

La semana pasada, la Corte Suprema seleccionó a cinco aspirantes de entre 17 postulantes, votando enviar una quina al Ejecutivo que quedó compuesta por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal de Aysén, Carlos Palma; el abogado Ángel Valencia; la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, además del abogado Rodrigo Ríos, quien finalmente se retiró de la carrera por "motivos personales".

El Jefe de Estado debe presentar al Senado la carta del Ejecutivo para nuevo fiscal nacional antes del 21 de noviembre.