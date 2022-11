Corte Suprema descartó completar quina de candidatos a fiscal nacional

De cara a la definición de la propuesta del Presidente Gabriel Boric de su carta a nuevo fiscal nacional, nombre que debe ser enviado al Senado antes del 21 de noviembre, la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, llamó a terminar con las descalificaciones y preocuparse por escoger el mejor candidato para dirigir el Ministerio Público.

En su habitual comparecencia, la portavoz del máximo tribunal fue consultada respecto de si la entidad completará la quina de postulantes al cargo, luego de que unos de los postulantes de la nómina enviada al Ejecutivo declinara públicamente de su nominación.

"Desde el punto de vista normativo, la ley del Ministerio Público solamente contempla que se complete la quina en el caso que el nominado por el señor Presidente de la República sea rechazado por el Senado. No hay otra norma en esa materia", explicó Vivanco.

Añadió que "si llegara a oficializarse una renuncia o llegara haber algún tipo de problema de esa especie, tendría que haber una solicitud del Presidente para completar la quina y, en ese caso, a la luz de la normativa vigente, el Pleno tendría que tomar una decisión. Mientras eso no se produzca -porque no hay renuncia formal o porque en el fondo estamos un poco especulando lo que va a pasar- no tenemos ninguna facultad para completar quinas ni hacer ninguna acción".

"Aunque se produjera esa situación -si no es aquella que tiene que ver con el rechazo del nominado-, tendría que haber una decisión del Pleno porque la normativa que hay es sólo la que menciono", profundizó.

"No hay un protocolo relacionado con renuncias, inhabilidades sobrevinientes o cualquier tipo de problemática de esa especie", enfatizó.

Consultada respecto a si desde la Presidencia de la República se ha recibido algún tipo de solicitud o comunicación para "completar" la nómina de postulantes, Vivanco aseguró que no se ha realizado tal gestión y que "no se ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo, ni general ni específica. Ninguna. No hay ninguna solicitud".

SUSPICACIAS POR VOTACIÓN DE CANDIDATOS

La vocera de la Suprema además respondió ante consultas relacionadas con suspicacias declaradas por un senador, quien en una entrevista con un canal de televisión se manifestó extrañado por la amplia votación de dos candidatos que aparecen en la quina.

Vivanco descartó cualquier acuerdo o concierto para votar por un determinado postulante.

"El acta de la votación nuestra es un acta pública, ahí consta quienes votamos por cada uno de los candidatos, Cada uno de nosotros votó por tres candidatos y después se conformó la quina con los candidatos que resultaron con las más altas votaciones. Esa información es pública y, en consecuencia, no hubo ninguna 'concertación previa'. Nadie dijo 'aquí vamos a votar por estos y no otros', eso no lo visualicé. Estuve en toda la audiencia, escuché a todos candidatos que expusieron y escuché a mis compañeros y nadie dijo 'aquí hay un acuerdo', 'estos son los candidatos', 'estos no son'. No he percibido ningún tipo de situación que pudiera llamar a la suspicacia", agregó la magistrada.

"Sin perjuicio de eso, es importante decir que las votaciones que nosotros tenemos son las votaciones de la Corte Suprema para conformar la quina, en consecuencia, no hay ningún candidato preferido para el Presidente de la República, ni para el Senado. De tal manera que el Presidente de la República es dueño de -y es una atribución exclusiva que le pertenece- nominar al candidato que él estime mejor", sentenció.

"DESCALIFICACIONES"

Respecto de una eventual "guerra sucia" ante cuestionamientos de uno o más candidatos que aparecieron en la quina, la ministra declaró que "es bastante evidente que hay una discusión que tiene que ver con las propuestas y con los mejores candidatos, pero también hay un trasfondo que otras personas impulsan y que tiene que ver con las descalificaciones de los candidatos".

"La idea es que se entienda que se está eligiendo el mejor candidato y no que se esté haciendo un barrido de cuáles son los más malos y por qué. La orientación es otra, cuál es el mejor no cuál es el más malo, el más reprobable y desde ese punto de vista ese debiera ser el enfoque y a veces se da una sensación de algo oscuro, de algo opaco, de otro tipo de cosas que no son las más adecuadas", apuntó.

SENADOR FLORES: LA SUPREMA NO FUE MUY DETALLISTA AL REVISAR LOS CANDIDATOS

El senador Iván Flores (Democracia Cristiana), quien debe votar la eventual nominación del Presidente Boric para el cargo de fiscal nacional, criticó a la Suprema por incorporar a Rodrigo Ríos en la quina, abogado cuestionado por representar a "Richard Rico", el chileno más peligroso del mundo, quien luego se bajó argumentando motivos personales.

"Eso significa que la Corte Suprema no fue muy detallista a la hora de revisar la terna de los 17 candidatos; eligen y uno se nos cae casi de inmediato. Creo que hay que hacer la cosa mejor", emplazó.

SENADOR WALKER: VOY A RESPETAR EL NOMBRE QUE PROPONGA EL PRESIDENTE

En tanto, el senador Matías Walker (Demócratas), presidente de la Comisión de Constitución, dijo que el Ejecutivo tiene que respetar la quina enviada por la Suprema y, a su vez, afirmó que aprobará la nominación que haga el Jefe de Estado.

"Quiero respetar la quina que ha elaborado la excelentísima Corte Suprema. Se trata de muy buenos candidatos y candidatas a fiscal nacional. ¿Qué le pedimos al nuevo fiscal nacional? Que lidere con fuerza, con carácter, la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado", manifestó.

"Yo voy a respetar la quina elaborada por la Corte Suprema y voy a respetar el nombre que proponga el Presidente de la República. Yo no estoy con un afán de negociar", añadió Walker.

Hasta el momento, el Presidente Boric deberá elegir entre cuatro aspirantes seleccionados al cargo: el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales; el fiscal de Aysén, Carlos Palma; el abogado Ángel Valencia y la jefa de la unidad Jurídica y de Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera.