Caso Ojeda: Fiscal nacional viajó a EE.UU. para gestionar interrogatorio a Nicolás Maduro

El fiscal nacional, Ángel Valencia, viajó a Washington para sostener este lunes una reunión con el fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, con el fin de reforzar la cooperación judicial entre ambos países y buscar avanzar en la investigación del crimen del teniente Ronald Ojeda en Chile.

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Entre las gestiones que busca impulsar el persecutor nacional se encuentra la posibilidad de que fiscales chilenos que indagan el asesinato del militar venezolano puedan viajar a Nueva York para un eventual interrogatorio directo contra el exlíder chavista, capturado por EE.UU. a principios de enero bajo cargos por narcotráfico, consignó La Tercera.

"Nuestra Fiscalía ha manifestado la necesidad de realizar una diligencia básica: interrogar, eventualmente, entre otras personas, a Nicolás Maduro en la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que fue planeado, financiado y ejecutado el homicidio del teniente Ronald Ojeda. Como fiscal nacional comparto esa apreciación", aseguró Valencia.

El fiscal nacional explicó que, actualmente, "el señor Maduro no se encuentra en el territorio nacional, sino bajo la jurisdicción de autoridades de los Estados Unidos de América, en consecuencia, necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración y cooperación para realizar esa diligencia que entendemos es relevante. Eso manifestaré durante esa jornada", puntualizó al diario.

"Planeado o instruido por Diosdado Cabello"

Ángel Valencia destacó que existen antecedentes dentro de la indagatoria, cuyas diligencias son lideradas por el fiscal Héctor Barros, que apuntan a que el crimen -eventualmente- fue "planeado o instruido por Diosdado Cabello", sindicado como el número dos del chavismo.

Añadió que la solicitud de cooperación a EE.UU. formará parte de una agenda más amplia de trabajo en conjunto para abordar crímenes de carácter transnacional y, en ese contexto, se dará la reunión con la fiscal Pam Bondi.

"El crimen organizado transnacional es probablemente la amenaza más grave que hoy enfrenta la democracia en nuestra región", concluyó el fiscal nacional.