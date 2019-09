A las 09:00 horas de este viernes será formalizado en el Tribunal de Garantía de Rancagua el suspendido fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, por violación de secreto y delito informático en la arista penal de la llamada "guerra de fiscales" que se originó tras las denuncias iniciales de Sergio Moya.

La defensa del persecutor pedirá su sobreseimiento por diversos hechos que fueron investigados por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

El abogado defensor Marcos Contreras sostuvo que "vamos a argumentar la inocencia del fiscal Arias en relación con todas las imputaciones que se han formulado. Por lo único que se formaliza es porque el fiscal Arias, lo que hizo fue promover un delito entregando un antecedente para que se entregara a la policía, delito que se persiguió y en el cual hubo detenidos".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó referirse a la situación de Arias ante su posible remoción del Ministerio Público, manifestando que "hay un plazo para que pueda presentar un recurso Arias, no tengo ningún comentario que hacer. No voy a hacer ningún comentario en tanto no esté a firme la resolución, una vez que esté ejecutoriada la resolución podemos conversar".