Nuevamente se suspendió la formalización de Gyvens por sicariato

La audiencia de formalización contra Gyvens Laguerre, exintegrante del grupo musical Reggaeton Boys, y su exsuegro Miguel ángel Cerda, excandidato a alcalde por Melipilla, sindicados como autores intelectuales del homicidio del empresario de plásticos Jaime Solanés, fue suspendida nuevamente este martes y se retomará el miércoles a las 14:00 horas.

El música es acusado de realizar coordinaciones para contratar a un sicario y dar muerte al empresario; mientras que su exsuegro es sindicado como quien dio la orden de matar a la víctima, quien también era su cuñado.

Además, existe un tercer imputado, detenido en septiembre de 2025, vinculado al delito como conductor del vehículo que transportó al autor material a la escena del crimen. Según la investigación liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, el móvil del crimen sería una millonaria disputa por una herencia familiar.

Estrategia de la defensa y negativa de Fiscalía

Durante la audiencia de hoy, la defensa de Gyvens solicitó que el cantante prestara declaración de inmediato. Sin embargo, la Fiscalía se opuso, argumentando que para proceder deben estar presentes todos los imputados, incluyendo al conductor que trasladó al sicario, quien ya se encuentra detenido desde septiembre pasado.

El fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que la defensa busca "dilatar la audiencia" y recordó que Gyvens no es un "primerizo" en el sistema penal.

Por su parte, el abogado defensor Felipe Santander criticó que la primera declaración del cantante se realizó bajo presión policial y sin su presencia, por lo que mañana buscarán entregar una "versión real" de los hechos.

Por lo anterior, el juez resolvió que la audiencia se reanude mañana a las 14:00 horas, con la participación de todos los imputados en la causa. En dicha instancia se espera la declaración de Gyvens.

Actualmente, la policía continúa con la búsqueda de dos piezas clave: Víctor Riveros, ciudadano venezolano y guardaespaldas de Givens, quien habría facilitado el contacto con el sicario, y el autor material del disparo que terminó con la vida de Solanes.