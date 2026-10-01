PDI advierte por estafa a dueños de mascotas perdidas: Piden dinero para devolverlas

La Policía de Investigaciones (PDI) alertó sobre una nueva estafa dirigida a personas que publican en redes sociales avisos buscando a sus mascotas perdidas.

El engaño comienza cuando los delincuentes contactan a los dueños para decirles que encontraron a su mascota, lo cual intentan respaldar con fotografías o videos falsos del animal.

Cuando la víctima ya confía en que su mascota fue encontrada, los estafadores le piden dinero con la excusa de que deben pagarles para poder devolverla.

"Delincuentes buscan publicaciones de mascotas perdidas y contactan a sus dueños diciendo que la encontraron, incluso pueden enviarte fotos o videos falsos", explicó la PDI.

Para evitar caer en este engaño, la institución recomendó no entregar información adicional sobre la mascota y hacer preguntas que solo su verdadero dueño podría responder, como alguna característica física, marca o detalle que no haya sido publicado en redes sociales.

La PDI también llamó a no entregar dinero ni acudir a un encuentro si existen dudas sobre la persona que asegura haber encontrado al animal, especialmente si exige un pago para devolverlo.

"Si te exigen dinero, no vayas y denuncia en la unidad policial más cercana", advirtió la institución.