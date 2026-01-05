PDI suspendió a jefa del Laboratorio de Criminalística de Concepción por desaparición de armas

La Policía de Investigaciones (PDI) suspendió de sus funciones a la Jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, Jocelyn Cea, luego de una investigación por la desaparición de evidencias.

Según el comunicado oficial de la institución, la medida fue adoptada en el marco de un sumario que busca esclarecer responsabilidades en la pérdida de ocho cadenas que custodia, correspondientes a seis armas de fuego y munición de distintos calibres.

La situación fue informada a la Fiscalía Regional, que acogió la denuncia y abrió una investigación penal a cargo del Departamento de Asuntos Internos de la PDI.

La diligencia permitió determinar la participación de un agente policial, quien fue detenido y formalizado por los delitos de hurto e infracción a la Ley de Control de Armas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

A raíz de esta situación se ha suspendido de sus funciones tanto al agente policial como a la Jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, debido a su eventual responsabilidad en el control de los hechos.

Desde la PDI señalaron que están colaborando con el Ministerio Público y que se mantienen en diligencias para lograr la recuperación del armamento.