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Tópicos: País | Judicial

Presidio perpetuo para haitiano que asesinó a mujer con discapacidad intelectual

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El crimen, cometido en 2022 en San Ramón, fue el desenlace de una relación de dominación y cosificación por parte de Guivenson Jean-Baptiste, según acreditó el fallo.

El tribunal destacó el "desprecio por la corporalidad" y el simbolismo misógino del ataque, rechazando los argumentos de legítima defensa de la autoría.

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El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este miércoles al ciudadano haitiano Guivenson Jean-Baptiste a la pena de presidio perpetuo simple por el femicidio consumado de su conviviente, cometido en noviembre de 2022 en la comuna capitalina de San Ramón.

El fallo unánime incluyó además una pena de 541 días de reclusión por desacato, ya que el acusado vulneró las medidas cautelares de alejamiento que pesaban en su contra tras episodios previos de violencia intrafamiliar, según informó el Poder Judicial

El tribunal acreditó que el condenado degolló a la víctima, quien presentaba una discapacidad mental del 70%, para luego fraccionar el cuerpo con el fin de ocultarlo en un contenedor de basura.

Los magistrados subrayaron que este acto denota un "desprecio por la corporalidad" y una violencia extrema con simbolismo misógino que excede el mero ocultamiento del delito.

Perspectiva de género

Bajo los principios de la Convención de Belém do Pará, la sentencia aplicó una rigurosa perspectiva de género, determinando que el crimen fue el desenlace de una relación basada en la dominación y la cosificación.

Los jueces destacaron que Jean-Baptiste trataba a la mujer como una subordinada, despojándola de su dignidad: "Su convivencia estaba basada en una relación en que él trataba a la víctima como una subordinada... despojándola tanto de su dignidad como de su individualidad", consigna la resolución.

Finalmente, el tribunal rechazó las alegaciones de legítima defensa y ordenó el registro del ADN del condenado, además de notificar al Servicio Nacional de Migraciones dada su condición de extranjero.

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