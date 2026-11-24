En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la sociedad inmobiliaria Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción a realizar las reparaciones que den solución real y efectiva a los afectados por fallas o defectos de construcción de la villa Santa Blanca, ubicada en la capital de la Región de O'Higgins.

Los ministros Ricardo Pairicán y Bárbara Quintana, y el abogado integrante Jaime Lobos, validaron así lo obrado por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, que condenó a la demandada, además, al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM, el pago del equivalente al 6,6% del valor de la vivienda de cada afectado y de las costas del proceso, que se inició con una demanda colectiva del Sernac, en 2016.

La inmobiliaria Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción es propiedad de los hermanos Felipe, Pablo y Rodrigo Galilea Vial, este último abogado y representante de la firma en la causa; y quien además fue intendente del Maule durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, senador por esa región entre 2019 y 2026, y además presidente de Renovación Nacional entre 2023 y 2026.

Sobre la acreditación de los daños en los inmuebles, el fallo plantea que "resulta particularmente relevante el informe pericial evacuado por el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM), que realizó una expresa distinción entre deficiencias atribuibles a problemas constructivos y aquellas derivadas del uso y mantención de las viviendas".

"Dentro de la primera categoría, identificó siete tipologías, a saber: deficiente tabiquería; puertas descuadradas; ventanas descuadradas; pisos desnivelados; panderetas sueltas o quebradas; deficiencias en los cierres perimetrales; y aislación térmica insuficiente o inexistente", se agrega.

Asimismo, en la sentencia se lee que "el hecho de que parte de las observaciones realizadas en los informes técnicos corresponda a problemas de terminaciones o de mantención no desvirtúa la conclusión arribada por el tribunal respecto de las deficiencias que fueron específicamente identificadas como atribuibles a la construcción. Es más, la distinción realizada en la prueba pericial demuestra que no todas las anomalías denunciadas fueron consideradas indistintamente como defectos constructivos".