Recibió casi $9 millones por deuda de pensión alimenticia y ahora deberá devolverlos

Una mujer deberá devolver más de $8,7 millones que recibió por una deuda de pensión alimenticia, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso con el que buscaba evitar el pago.

El caso se originó durante la pandemia, cuando se retuvieron ahorros previsionales de un padre afiliado a AFP Habitat para cubrir las pensiones alimenticias que adeudaba a sus dos hijos, quienes actualmente tienen 35 y 32 años.

Sin embargo, el dinero, que ascendía a $8.794.092, fue entregado a la madre, pese a que los tribunales determinaron que no estaba autorizada legalmente para recibirlo.

La mujer argumentó que sus hijos vivían con ella y que los fondos correspondían a una deuda real, pero el padre presentó una demanda para recuperar el monto, al sostener que el pago se había realizado a una persona que no tenía derecho a cobrarlo directamente.

En marzo de 2025, el Tercer Juzgado Civil de Temuco ordenó la restitución del dinero, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco en julio de este año, incluyendo los reajustes e intereses correspondientes.

La mujer recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo, pero el máximo tribunal rechazó la presentación el 9 de octubre de 2026, al concluir que sus argumentos no permitían modificar lo resuelto en las instancias anteriores.

De esta manera, se mantiene la obligación de devolver los $8.794.092, más los reajustes e intereses que correspondan.