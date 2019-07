Siete años de internación en régimen cerrado cumplirá asesino de joven en San Bernardo

A siete años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social fue condenado el autor de un robo con homicidio que en 2017 terminó con la vida de un joven de 18 años en la comuna de San Bernardo.

Los hechos se remontan al 10 de octubre de 2017 cuando la víctima, Felipe Andrés Cubillos, estudiante del Colegio de los Sagrados Corazones Alameda, había ido de visita la casa de su padre para compartir con él un partido de la selección chilena de fútbol.

Estando en las afueras de la vivienda, el joven le avisó por teléfono a su papá de su llegada para que le abriera la puerta, momento en el que fue interceptado por tres menores de edad quienes intentaron quitarle su aparato telefónico. Al oponer resistencia el estudiante, uno de los asaltantes lo agredió con un cuchillo, causándole la muerte durante la mañana siguiente ante el horror y consternación de su familia.

Cinco meses más tarde, en marzo de 2018, un menor de entonces 17 años, de iniciales J.C.A.G, fue detenido como principal sospechoso de este robo con resultado de muerte y tras la formalización de la investigación quedó en internación provisoria en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El juicio que declaró culpable por robo con homicidio al detenido -hoy mayor de edad- se realizó el 2 y 3 de julio y su sanción se conoció este martes.

Padre critica baja pena para asesino de su hijo

Andrés Cubillos, en conversación este miércoles con el trasnoche de Cooperativa, dijo creer que la pena que recibió el asesino de su hijo "no se condice con el mal causado".

"Estamos felices que se haya establecido que nuestro hijo fue asesinado en un robo con resultado de muerte, pero estamos tristes porque la pena no creo que se condice con el mal causado ni con el daño que provocó, pero también sabíamos que la Ley Penal de Responsabilidad Adolescente no es la mejor y contábamos con esa posibilidad", manifestó el padre de la víctima.

"Acá no se puede apelar. El único recurso que se puede ejercer es un recurso de nulidad. La defensa ya nos avisó que van a recurrir pidiendo la rebaja de la pena de su representado pero nosotros no lo vamos a hacer porque también existe una diferencia que favorece al joven infractor de ley. Si ellos van a la Corte y la Corte recibe bajar la pena, no pasa nada más. Si nosotros vamos, ganamos y decimos que hay que aplicarle una pena mayor, el tribunal ordenaría que se haga un juicio completamente nuevo", criticó.