Suprema rechazó cuidado compartido del gato Perseo tras quiebre de sus tutores

La Corte Suprema mantuvo el rechazo a una demanda que buscaba establecer el cuidado compartido del gato Perseo entre una expareja de Osorno, al considerar que la alta conflictividad entre ambos impedía garantizar el bienestar del animal.

La resolución dejó vigente la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por lo que el felino permanecerá al cuidado de Paulina Torres.

Según los antecedentes recogidos en el fallo de primera instancia, Torres y Rodrigo Dussarrat adoptaron a Perseo en 2021, cuando mantenían una relación sentimental. Aunque vivían en domicilios separados, compartían su cuidado y financiaban su alimentación y atención veterinaria.

La relación terminó en mayo de 2025, en medio de desavenencias que también pusieron fin a la alternancia del gato entre ambos hogares. Dussarrat acudió a la justicia para recuperar el cuidado compartido.

De las entregas en una comisaría al rechazo de la demanda

El Segundo Juzgado de Letras de Osorno acogió inicialmente la demanda y, en abril de este año, dispuso que Perseo permaneciera un mes completo con cada tutor, de manera alternada.

El fallo incluso estableció que las entregas se realizaran en la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, para asegurar un traspaso pacífico. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó esa decisión y rechazó la demanda.

Al revisar las impugnaciones del demandante, la Suprema sostuvo que no bastaba con acreditar que ambos habían sido responsables del gato: correspondía considerarlo "como un ser sintiente cuyo bienestar debe ser objeto de protección por sobre el interés y derecho de sus dueños".

En ese sentido, concluyó que la "alta conflictividad de las partes" impedía garantizar el bienestar de Perseo bajo una custodia compartida. Añadió que ese régimen tampoco se ajustaba a la acción judicial presentada, basada en la copropiedad del animal.

Con esos argumentos, la Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, manteniendo la negativa al cuidado compartido.