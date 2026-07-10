Tribunal cerró investigación por fallida compra de la casa de Allende

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió cerrar la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, luego de que el Ministerio Público comunicara su decisión de no perseverar en la causa.

El caso generó una amplia controversia y provocó con la salida de Maya Fernández del Ministerio de Defensa, además de la pérdida del escaño de Isabel Allende en el Senado.

El inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja 392, iba a ser adquirido por el Ministerio de Bienes Nacionales junto con una propiedad del expresidente Patricio Aylwin, con el objetivo de habilitarlas como museos.

La operación fue cuestionada porque entre las beneficiarias de la compraventa estaban Fernández y Allende. En el caso de la entonces senadora, la controversia apuntó a la prohibición constitucional de que parlamentarios contraigan contratos con el Estado.

El abogado querellante Raimundo Palamara acusó que con el cierre de la investigación "quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional, en que hubo un gasto fiscal y humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable", acusó ademas que este, "pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones".

Desde la defensa de la familia Allende, la abogada Paula Vial valoró la resolución y sostuvo que confirma que "aquí no hubo delito alguno". Según afirmó, se trató de un proceso "ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas".