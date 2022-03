Hombre acusa que ganó el "Chao Jefe" y dueña de agencia intentó quedarse con su premio

Francisco Meneses, un hombre de 71 años de Machalí, es la presunta víctima de una increíble historia: Dice haber ganado el premio de Lotería "Chao Jefe", un sueldo de un millón de pesos mensuales, que no ha podido recibir.

Según acusa, la dueña de la agencia de lotería que le vendió el boleto se intentó quedar con dicha recompensa.



"Yo llevé el número (para revisar si era ganador) y ella nunca me devolvió los cartones. Y parece que lo hacía con todo el mundo", señaló don Francisco a Chilevisión.

El adulto mayor explica que "los administradores de la lotería se dieron cuenta que algo pasaba. Ellos lo detectaron y me dijeron que iban a hacer la denuncia. Yo me vine a enterar después. Me llamaron de la PDI a que fuera (a Santiago). Yo iba asustado y resulta que yo era la víctima. No tenía idea".

El sorteo fue en abril de 2021, fecha en la que el hombre acudió al local y la dueña le contó que no tenía premio -según relata- para reclamarlo ella como propio. Sin embargo, no le quisieron pagar.

Ahora, el presunto ganador está intentando demostrar que jugaba siempre los mismos números del suertudo ticket.