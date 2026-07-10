SII definió mecanismo para cobrar IVA a casas de apuestas online

El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de un oficio complementario, aclaró la metodología para calcular el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que deberán pagar las plataformas de apuestas online.

Según se detalló, el IVA para las casas de apuestas extranjeras se calculará sobre el total de los ingresos brutos percibidos, a menos que el operador logre acreditar que el monto corresponde a la diferencia entre las sumas apostadas y los premios pagados.

A un mes de la apertura del registro especial para plataformas sin domicilio en Chile, el organismo técnico confirmó que todavía no existen empresas inscritas, mientras la industria permanece bajo la lupa tras el fallo de la Corte Suprema que declaró estas actividades como ilegales el año pasado.

Postura del Gobierno y contradicciones legales

La implementación de este impuesto ocurre en un contexto de incertidumbre jurídica. No obstante, el Ejecutivo mantiene el pulso por la regulación.

"Lo que hemos dicho es que Impuestos Internos tiene todas las facultades de hacerlo", afirmó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, al abordar las competencias del organismo tributario.

Expertos estiman que la regularización de esta actividad podría recaudar cerca de 300 millones de dólares para el fisco. (FOTO: ATON)

Respecto al estado de la discusión interna en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado afirmó que lo están "conversando" y que es el Presidente José Antonio Last quien liderará "la posición definitiva respecto a este tema".

Avances en el Senado: Control biométrico y recaudación

En paralelo a la vía tributaria, el Congreso avanza en el marco regulatorio. El proyecto de ley se encuentra actualmente en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado.

Los parlamentarios buscan que la legalización incluya barreras de seguridad para grupos vulnerables.

"Presentamos indicaciones para prohibir el acceso de menores de edad, que exista un sistema de control biométrico, también como lo hicimos en nuestra ley de sociedades anónimas deportivas, poder conocer los beneficiarios finales, quiénes son los dueños verdaderos de estos sitios de apuestas online", comentó el senador Matías Walker.

El debate legislativo continúa en la Comisión de Economía en medio de dudas por el fallo previo de ilegalidad de la Corte Suprema. (FOTO: ATON)

Asimismo, el legislador destacó que "tiene que adicionarse un impuesto específico y esto puede ser una compensación a la baja de ingresos de la reforma tributaria, porque se estima que se puede lograr recaudar aproximadamente 300 millones de dólares".

Finalmente, se espera que en las próximas semanas el SII publique una resolución adicional que detalle los mecanismos técnicos de cumplimiento y la nómina oficial de las plataformas que deberán someterse a esta fiscalización.