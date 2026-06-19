Sitios de apuestas en línea: senadores acuerdan mesa técnica con el Ejecutivo

Luego de que la Comisión de Economía del Senado conociera la postura de la Superintendencia de Casinos de Juego, sus integrantes acordaron establecer una mesa técnica con el Gobierno, para abordar la situación de los sitios de apuestas en internet, que la justicia ha considerado al margen de la ley.

Los senadores ya habían recibido la semana pasada al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, luego de que esa entidad dictara una resolución para habilitar que contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, que presten servicios de apuestas, juegos de azar y casino a través de plataformas digitales, paguen el IVA Digital de las transacciones que generan.

Gastón Saavedra (PS), presidente de la comisión, detalló que "el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que estaba invitado a la sesión, pero se excusó, habló conmigo. Nos propuso instalar una mesa técnica para resolver los cambios que nosotros estamos proponiendo y los que ellos harán. Hay que recordar que este proyecto (de ley) viene de la administración anterior. La idea es constituir esta mesa entre nuestros asesores y los del ministerio, y tras eso fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones".

En tanto, el senador Matías Walker -del movimiento Demócratas- apuntó a que el proyecto sobre apuestas en línea se aprobó en general con amplia mayoría, pero "el plazo de indicaciones venció en mayo y la secretaría nos elaboró un comparado que tiene 377 páginas, no es poco. Es un tema de iniciativa del Ejecutivo. También está el informe financiero que hablaba de recaudar entre 180 y 200 millones de dólares por año.

"La ley permite que los operadores exploten juegos entiéndase ruletas, cartas, dados, bingos y máquinas de azar, en un lugar físico que son los casinos. No comprende juegos en línea, no están autorizados. Los casinos que sí pueden funcionar pagan IVA, un impuesto específico al juego (ingreso bruto por las apuestas menos los premios) y otro gravamen por entrada (0.07 UTM por entrada)", dijo ante la comisión el superintendente de Casinos de Juego (s) Eduardo Cáceres, según reseñó el sitio del Senado.

La comisión también acordó oficiar a la Fiscalía para conocer qué pasa con las denuncias que se hacen por parte de las instituciones, como particulares; y sus integrantes también coincidieron en oficiar al Instituto Nacional del Deporte (IND), para "conocer las organizaciones deportivas que son auspiciadas por casas de apuestas y al Consejo Nacional de Televisión (CNTV)".