La Cisterna: Vecinos piden mesa de diálogo antes de trasladar feria a concurrida avenida

Los vecinos de la avenida Fernández Albano, ubicada en la comuna de La Cisterna, rechazan la idea del municipio de trasladar la feria Lucerna a dicho lugar, ya que -argumentan- impactará a la calidad de vida del sector, por lo que pidieron instaurar una mesa de diálogo.

"Le pido al alcalde (Joel Olmos) que no nos abandone, que no nos dé la espalda y nos reciba para que podamos lograr una mesa de diálogo con los vecinos de Fernández Albano, Lucerna, la alcaldía y concejalía, y así llegar a un buen acuerdo para lograr que todos vivamos en paz, tranquilos y en un ambiente grato dentro de nuestra comuna", emplazó el vecino Claudio Harbosa.

Sin embargo, otros residentes acusan que la decisión de reubicar la feria Lucerna no fue consultada con la comunidad.

Por parte de las organizaciones, el director de la ONG Chile Te Necesita, Óscar Calfileo, respaldó las inquietudes de los vecinos y emplazó al municipio a "abrir las puertas y generar una mesa de trabajo, una mesa donde se puedan comunicar las partes".

"Los vecinos están muy preocupados. Por lo tanto, pido en calidad de representante de esta agrupación poder tener esta reunión y poder conversar, llegar a un buen puerto", agregó Calfileo.