El periodista Ayrton Monsalve, politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), relató en Cooperativa la crítica situación de emergencia que se vive luego de los dos terremotos que sacudieron al país la noche del miércoles, describió la angustia de los sobrevivientes ante la falta de maquinaria para realizar labores de rescate entre los escombros.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el comunicador explicó -desde el centro de acopio de la mencionada casa de estudios- que la búsqueda de sobrevivientes se realiza de manera artesanal debido a que la instituciones de emergencia venezolanas "están quebradas, sin recursos y sin maquinaria especializada para levantar grandes cantidades de escombro, como las que puede dejar el colapso de un edificio".

"Ayer pude estar haciendo cobertura y es desgarrador ver cómo familiares, vecinos, personas con linternas, con pequeñas lámparas, son las que están haciendo las labores de rescate, acompañados en algunos casos por funcionarios del Estado venezolano. Pero ese trabajo lo están haciendo con las uñas, sin ningún tipo de respaldo", lamentó.

Según reportes de la agencia de noticias EFE, en el estado costero de La Guaira ya se percibe este viernes un fuerte oler a putrefacción, procedente de los cadáveres que permanecen sepultados bajo los edificios colapsados.

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