Aniversario del 18-O: Hay más de 50 convocatorias de protestas a nivel nacional

El próximo lunes se cumplen dos años del "estallido social" y son más de 50 los llamados de protesta a nivel nacional para conmemorar histórica la fecha que terminó por consagrarse en un "nuevo pacto social", logrando así la primera Convención Constitucional de la historia con escaños reservados y paritaria.

Julieta Suárez, politóloga de la Universidad Católica, señaló que las "múltiples demandas heterogéneas que fueron protagonistas de las protestas de octubre de 2019, de las manifestaciones, han logrado ser canalizadas institucionalmente en un nuevo pacto social, escrito por una convención única en el mundo, con: paridad de género, con escaños reservados para pueblos originarios".

"Que probablemente termine generando un estructura política con el poder menos concentrado, más descentralizado, más cercano a los territorios", valoró.

Asimismo, la convencional de Pueblo Constituyente, Loreto Vidal, destacó que la nueva Constitución cambiará el futuro de Chile, y arguyó que la crisis social del 18-O fue una respuesta a las necesidades no cubiertas de las personas.

"Estamos construyendo y estamos escribiendo el más bello trazo en este minuto que va a cambiar los destinos para el aquí, el ahora y para las generaciones futuras de un nuevo país gracias al estallido social, que de alguna manera no es otra cosa que miles de gotas que fueron rebalsando un vaso, por necesidades sentidas no cubiertas", señaló Vidal.

"NADA QUE CELEBRAR"

En tanto, la convencional Ruth Hurtado (Vamos Por Chile) afirmó que "sin duda es una fecha importante, es una fecha que no tenemos que olvidar, que no queremos que se vuelva a repetir. Es una fecha que nos llama a reflexionar y es una fecha que nos insta a que no tenemos nada que celebrar".

"No queremos ver a nuestro país en el suelo y a nuestro país en una crisis económica social, cuiltural tremenda. Yo lo que espero es que este día podamos reflexionar y llamar a trabajar en unidad y que alcancemos esa tan anhelada paz social que quieren cada uno de los ciudadanos de nuestro país", agregó Hurtado.

Cabe señalar que más de cinco mil efectivos de carabineros se desplegarán a nivel nacional para intentar contener las jornadas de protestas.