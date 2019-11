Bachelet y actuar policial en Chile: Mi juicio previo es que no se siguen los protocolos

La alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estimó que los funcionarios de Carabineros que han intervenido en las manifestaciones en Chile en el último mes no han seguido los protocolos de la institución.

La ex Mandataria recalcó, en un diálogo con representantes de la Asamblea Chilena en Londres que aún está a la espera de conocer el informe de la misión de las Naciones Unidas enviada al país hace tres semanas, que fue convocada para evaluar la crisis social, pero preliminarmente admitió que la policía no está siguiendo sus propios protocolos de actuación.

En la instancia, en la que se habló en especial de las secuelas del disparo de perdigones de goma a los manifestantes, Bachelet señaló que "lo ideal es no usarlos, y si se necesitan, se tienen que usar de la cintura hacia abajo, nunca hacia arriba".

Respecto a las más de 200 denuncias de lesiones oculares, tanto por el uso de escopetas antidisturbios como de bombas lacrimógenas, la alta comisionada sostuvo que "cuando escuchas que son tantas las personas -no sé cuántas han perdido la visión-, mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos, porque hay indicaciones claras".

"Nunca se debiese disparar de la cintura hacia arriba, y eso se ha visto mucho, pero yo realmente preferiría recibir el reporte completo para formular conclusiones", añadió.

En ese sentido, reiteró que "no es mi deber el definir responsabilidades, porque Chile es un país donde rige el Estado de Derecho, y muchos de estos casos están en la Fiscalía, y el sistema judicial los va a definir".

"Yo estoy muy preocupada también, pero tengo que ser neutra, objetiva e imparcial como alta comisionada. Tengo mis sentimientos, tengo que manejarlos de cierta forma, pero estoy muy preocupada", reconoció.

Asimismo, Bachelet recordó que esta semana el Presidente Sebastián Piñera se comprometió a que no habría impunidad para los eventuales agresores, y señaló que "si eso no resulta, habrá que hacer un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se sigan, y hay muchos mecanismos en caso de que eso no ocurra".

"La gente puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también puede hacer acusaciones a través de diferentes mecanismos", aclaró.