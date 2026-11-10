Carabineros ha multado a casi 100 camioneros movilizados en la Región de Coquimbo

El paro de camioneros en la Región de Coquimbo comenzó durante la madrugada de este martes y mantiene concentraciones en dos puntos: uno es la Provincia de Elqui, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 5, donde hay aproximadamente 200 máquinas y 300 personas ocupando una pista por sentido de circulación.

En la Provincia de Limarí, en el kilómetro 8,5 de la Ruta D-43 hay otros 20 camiones y 22 personas, que no hacen interrupción del tránsito.

Carabineros cursó a lo largo de la jornada al menos 94 infracciones a camiones estacionados en primeras pistas de circulación, por constituir un riesgo para la seguridad vial: 81 en Elqui y 13 en Limarí.

Como consecuencia de la protesta se registra ralentización del tránsito, especialmente de vehículos menores y transporte de pasajeros, pero no ha habido cortes totales de ruta ni incidentes mayores reportados. La policía uniformada mantiene presencia preventiva en la vías.